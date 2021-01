Scorende Alderweireld en jubileumdoelpunt Son: Tottenham kan na vier wedstrijden nog eens winnen in Premier League

© Pool via REUTERS

Harry Kane trapte Tottenham na een half uur op 1-0. De Engelse spits zette een elfmeter om na een fout van Alioski op Bergwijn. Voor Kane zijn tiende competitietreffer van het seizoen.

Net voor de pauze verdubbelde Son Heung-min, op assist van Kane, de voorsprong. De Zuid-Koreaan maakte zo zijn 100e doelpunt voor de Londenaars, de twaalfde in de Premier League dit seizoen.

In de 50e minuut diepte Tottenham de marge verder uit langs Toby Alderweireld. De Rode Duivel kopte raak na een hoekschop van Son. Het was meteen de eindstand. De Spurs eindigden met tien na een tweede geel in de extra tijd voor Doherty.

In het klassement wipt het team van José Mourinho met 29 punten uit zestien matchen naar de derde plaats, op vier punten van Liverpool en Manchester United. Leeds staat elfde met 23 punten uit zeventien matchen.

Eerder op de dag maakte Tottenham overigens bekend disciplinaire maatregelen te overwegen tegen Erik Lamela, Sergio Reguilon en Giovani Lo Celso omdat ze de coronaregels hebben overtreden. Op sociale media dook een foto op waarin ze te zien waren tijdens een kerstfeest. Ook West Ham-speler Manuel Lanzini woonde het feest bij.

In een verklaring liet het bestuur van de Spurs weten “extreem ontgoocheld” te zijn in het gedrag van de spelers. “De regels zijn duidelijk, er zijn geen uitzonderingen mogelijk”, klonk het. Tottenham onderstreepte de zaak “intern” te zullen afhandelen.

Reguillon bleef zaterdag op de bank tegen Leeds. Lo Celso is geblesseerd, Lamela zat niet in de kern.