Kata Blanka Vas heeft zaterdag de Hexia Cyclocross in Gullegem op naar naam geschreven. De 19-jarige Hongaarse profiteerde in West-Vlaanderen van de afwezigheid van de Nederlandse toppers om drie dagen na haar zege in Bredene opnieuw de maat te nemen van Belgisch kampioene Sanne Cant. Die liet zich in de sprint om de tweede plaats nog aftroeven door Inge Van der Heijden.