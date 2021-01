Nieuwe liefde voor Max Verstappen (23): dochter (32) van legendarisch racepiloot

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft op Instagram op nieuwjaarsdag zijn nieuwe vriendin zien. Hij is samen met niemand minder dan Kelly Piquet, dochter van drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet en de ex van Daniil Kvyat.

Verstappen schrijft: „Gelukkig nieuwjaar allemaal! Laten we van 2021 een jaar maken om te onthouden. Ik wens jullie succes, liefde en geluk, net als ik heb gevonden.”

Piquet, een Braziliaans model, was eerder samen met F1-coureur Daniil Kvyat, met wie ze in 2019 een dochter kreeg. Kvyat reed afgelopen jaar voor AlphaTauri, maar zijn contract werd niet verlengd. Eerder reed hij ook voor Red Bull Racing, maar moest daar in mei 2016 plaatsmaken voor Verstappen. Piquet heeft een Nederlandse moeder: Sylvia Tamsma. Haar broer Nelson (Nelsinho) Piquet was ook Formule 1-coureur.