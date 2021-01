Onderwijsoverleg afgelopen: huidige maatregelen blijven lopen tot krokusvakantie

Het deeltijds onderwijs voor de tweede en derde graad secundair onderwijs blijft dus voorlopig van kracht. Het plan B van de experts moet uitmaken welke maatregelen nodig zijn als de cijfers toch weer beginnen te kwakkelen. Dat gaat dan onder meer over een week extra aan de krokusvakantie breien en eventueel een mondmaskerplicht invoeren voor het lager onderwijs. Experts zijn heel beducht voor het effect van de terugkerende reizigers en de zeer besmettelijke variant uit het Verenigd Koninkrijk. Die laatste zou ook meer besmettelijk zijn voor de schoolgaande jeugd.

Meerdere bronnen aan tafel wijzen erop dat uit de cijfers blijkt dat de scholen géén motor zijn van de epidemie in ons land. Wel is het zo dat als de epidemie aan kracht wint in de samenleving, de scholen daardoor ook de cijfers zien stijgen. Ondertussen wordt ook gekeken hoe er meer en beter getest kan worden in de scholen. Bijvoorbeeld door meer sneltesten in te schakelen. Hoe dat er concreet zal uitzien is nog niet duidelijk.

