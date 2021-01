Nu het vermaledijde jaar 2020 achter de rug is, kijken we hoopvol uit naar het nieuwe jaar. Ook de auto-industrie hoopt op beter. Aangezien dit traditiegetrouw de periode is van de lijstjes, geven we hieronder ook onze tien favorieten waarmee we het nieuwe jaar ingaan en daarbij valt op dat de elektrische auto zijn opmars verderzet.