Ook een (fiets)buikje? Fiets het in zes maanden weg samen met Sabine uit Beringen

Heel wat wielertoeristen kennen het fenomeen: ze trainen, trainen, trainen. Ze doen het zelfs lang niet slecht, en toch … dat koerspakje zou net iets eleganter en sportiever staan als dat fietsbuikje minder volume zou hebben. De hamvraag: hoe krijg ik dat buikje weg zonder crashdieet, maar met vetverlies en behoud van spieren? Zes maanden lang nemen we u mee in het verhaal van Sabine, Gert-Jan en Wouter, onze drie proefkonijnen. Zij stappen in een nieuw voedings- en leefpatroon, om begin juli hun nieuwe ‘ik’ te showen.