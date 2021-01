In de Verenigde Staten kan de executie van de enige vrouw die in een federale dodencel zit er nog deze maand komen. Dat melden Amerikaanse media zaterdag. Een hof van beroep in Washington heeft beslist dat de executie van Lisa Montgomery rechtsgeldig gepland is voor 12 januari. Dat is nog voor de eedaflegging van de nieuwe president Joe Biden, een tegenstander van de doodstraf.