Honderden vogels liggen dood op straat in Rome: “Door vuurwerk. Het is erg beschamend” . — © Het Belang van Limburg

De vrolijkheid van Nieuwjaar verdween al snel bij deze Italiaanse man toen hij honderden dode vogels op straat zag liggen in Rome. “Vuurwerk en honderden dode vogels”, klinkt het in de video die de man maakte van het lugubere tafereel in de Italiaanse hoofdstad. “Kijk hoeveel er zijn, kijk! Het is erg beschamend, het is triest, het is ongelooflijk.”