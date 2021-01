Barcelona moet Coutinho drie maanden missen na knieoperatie

De 28-jarige Braziliaan viel dinsdag in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-1) even na het uur in voor Miralem Pjanic, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. Hij liep in de toegevoegde tijd van de wedstrijd een meniscusblessure op.

Coutinho vervoegt bij Barça in de lappenmand Ansu Fati en Gerard Piqué, beiden ook langdurig out met een knieblessure.

Dit seizoen was Coutinho tot dusver goed voor drie doelpunten en twee assists in in totaal veertien wedstrijden. In La Liga staat Barcelona voorlopig op een eerder tegenvallende zesde plaats met 25 punten uit vijftien duels.

Barcelona gaat zondag op bezoek bij Huesca, de hekkensluiter van La Liga.