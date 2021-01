Eli Iserbyt start ook in Wereldbeker van Hulst

Eli Iserbyt zal zondag ook starten in de Wereldbeker in Hulst. Dat bevestigde zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal zaterdagmiddag. “Eli kreeg groen licht om in Hulst te crossen”, klinkt het.

Iserbyt kwam ten val in Heusden-Zolder en bezeerde daarbij zijn elleboog. Even werd gevreesd voor een breuk, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Wel miste hij de Wereldbeker in Dendermonde door z’n blessure en was hij lange tijd onzeker voor de wedstrijd in Baal van de X2O-Badkamers Trofee, waar hij aan de leiding stond.

Iserbyt wilde z’n leidersplaats verdedigen, maar moest het verdict van de sportarts afwachten. Uiteindelijk kreeg hij groen licht op donderdag, reed hij zelfs naar een knappe vierde plaats in Baal en verstevigde zo zijn leidersplaats. Hij telt nu 3:27 voorsprong op ploegmaat Michael Vanthournhout. “Dit had ik niet verwacht”, klonk het na de cross. “Het ging vrij vlot, zeker in het begin, maar in de laatste twee rondes voelde ik de pijn weer naar boven komen. Gezien het klassement ben ik heel blij, maar ook gezien de prestatie.”

Zaterdag liep hij opnieuw langs bij zijn kinesist voor een check-up. De wedstrijd in Baal had toch wat impact op zijn geblesseerde linkerelleboog, maar hij kreeg wel groen licht om ook zondag in Hulst te crossen. Dat bevestigde zijn team zaterdagmiddag.