N-VA-voorzitter Bart De Wever liet zich zaterdagochtend interviewen in het Radio 2-programma Goede voornemens 2021 via een videogesprek. De burgemeester van Antwerpen hoopt dat hij zijn conditie op peil kan houden in 2021 en had het over de moeilijke tijd die zijn stad doormaakt door de coronacrisis. Maar toen viel de presentatoren iets op: “Jij hebt een mooi hemdje aan, maar kan dat zijn dat je in je onderbroek zit?”