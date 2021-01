Epidemie krimpt: aantal coronabesmettingen in Limburg blijft dalen

Het aantal Covidpatiënten in de Limburgse ziekenhuizen zit al enkele dagen op een plateau. — © Fred Debrock

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie blijft verder dalen. Tussen 23 en 29 december werden 990 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 16 procent tegenover de week voordien.

De gunstige evolutie zet zich voort, al gaat de daling in het aantal nieuwe besmettingen momenteel wel het traagst in Limburg. Voor het hele land loopt het aantal besmettingen op weekbasis terug met 30 procent. In de provincie Henegouwen daalt de curve het snelst: -44 procent.

Van 23 december tot 29 december werden er 15.169 coronatesten afgenomen in onze provincie. Daarvan waren er 1.084 positief. De positiviteitsratio bedraagt dus 7,1 procent, wat exact overeenkomt met het cijfer voor het hele land.

Het reproductiegetal, het cijfer dat aangeeft hoeveel personen gemiddeld besmet worden door één persoon, bedraagt momenteel 0,928 in Limburg. Dat is het hoogste cijfer van alle provincies. Zolang het reproductiegetal kleiner is dan 1, krimpt de epidemie.

Het aantal Covidpatiënten in de Limburgse ziekenhuizen blijft al enkele dagen vrijwel stabiel. Op 1 januari lagen er 138 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen, eentje meer dan op de laatste dag van vorig jaar. Van hen hadden er 23 intensieve zorgen nodig. jom