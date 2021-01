Franky Geypen aangesteld als nieuwe schepen

Leopoldsburg

Tijdens de recente digitale gemeenteraad werd Franky Geypen (sp.a) aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en nieuwe schepen. Hij wisselt het zitje samen met de bevoegdheden met partijgenote Lieve Pernet.

Bij het begin van deze legislatuur werd binnen de sp.a-partij meteen vastgelegd dat na 2 jaar dit ambtspakket zou gewisseld worden. “Dat was destijds een regeling die mij de kans bood om mij wat inlooptijd te geven en die heb ik ondertussen achter de rug. Vooral het werk als voorzitter van het bijzonder comité welzijn is door het sterk sociale karakter voor mij een nieuwe en tegelijk uitdagende wereld. Financiën, lokale economie en middenstand zijn daarentegen voor mij als accountmanager wel bekend terrein. Daarnaast behoren ook milieu, dierenwelzijn, feestelijkheden, markten en kerken tot mijn bevoegdheden”, weet de 42-jarige Heppenaar die vanaf 1 januari officieel deel uitmaakt van het college . Als eerste uit de plaatselijke geschiedenis legde hij de eed af vanachter zijn computerscherm. “Tja, noodgedwongen al had ik dat liever live gedaan in het gemeentehuis met aanwezigheid van de familie en vrienden. Hopelijk ben ik de eerste en meteen ook de laatste schepen die via deze weg geïnstalleerd wordt.” SB