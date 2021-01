Luka Pibernik stopt met wielrennen

Luka Pibernik is op nauwelijks 27-jarige leeftijd gestopt met wielrennen. De Sloveen zag zijn contract bij Bahrain McLaren in het tussenseizoen niet verlengd worden en vond geen nieuw team. Pibernik won in 2016 een etappe in de Binckbank Tour. Hij werd ook twee maal Sloveens kampioen op de weg (2013 en 2015).

Toch is de Sloveen juist om een niet-behaalde overwinning het meest bekend. In de Giro van 2017 stak hij in Messina zijn handen in de lucht. Hij was echter vergeten dat er nog een plaatselijke ronde gereden moest worden.

Pibernik werd in 2012 prof bij het Sloveense continentale team Radenska. In 2015 volgde een transfer naar Lampre-Merida. In 2017 volgde hij een groot deel van de ploeg bij de overname door Bahrain. Hij was bij het team uit het Midden-Oosten de voorbije twee jaar ploegmaat van Dylan Teuns.