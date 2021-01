Feyenoord haalt spits bij Argentijnse River Plate

Feyenoord-trainer Dick Advocaat wilde er absoluut een spits bij. Hij zag de voorbije maanden Nicolai Jørgensen sukkelen met zijn vorm, Robert Bozenik ligt al een tijd in de lappenmand.

Pratto, die als prof debuteerde bij grote rivaal Boca Juniors, was dit seizoen geen basisspeler van River Plate. De vijfvoudig Argentijns international speelde eerder in Europa voor het Noorse FC Lyn en het Italiaanse Genoa.

Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord, verwacht dat Pratto snel inzetbaar zal zijn. Feyenoord hervat de Eredivisie volgende week zondag met een uitwedstrijd bij de buren. “Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan”, reageerde de Deen op de clubwebsite. “Iets dat zeer welkom is met het oog op de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben. Goed voor Feyenoord dat we op deze manier onze selectie voor de rest van het seizoen nog hebben kunnen versterken.”

Feyenoord staat na veertien speeldagen in de Eredivisie derde met 29 punten. Dat zijn er vijf minder dan koploper Ajax.