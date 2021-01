PBA Tour Championship 3: Caudron stoot door naar achtste finales, Leppens redt het niet

Caudron, die begin oktober het tweede PBA Tour Championship op zijn palmares schreef, won in zijn wedstrijd tegen Savas Bulut de eerste set met 15-0. Bulut pakte set twee met 15-13. Ook in set drie nam de Turk een 7-2 voorsprong, maar Caudron, de drievoudige UMB-wereldkampioen, noteerde een serie van tien punten waarmee hij set drie won met 15-3. Ook set vier was voor ‘The Extraterrestrial’, die zich met een gemiddelde van 2.9 per beurt duidelijk de betere toonde. Voor een plaats in de kwartfinales neemt Caudron het op tegen de sterke Vietnamees Minh Cam Ma.

Voor Eddy Leppens zit het toernooi erop. Tegen de Zuid-Koreaan Dong-woo Han verloor de Belgische kampioen van 2015 de eerste twee sets. Na 15-12 winst in set drie verloor hij met dezelfde cijfers de vierde set. . Uitslagen derde ronde: Frédéric Caudron (Bel)- Savas Bulut (Tur)3-1 Dong-woo Han (ZKo)- Eddy Leppens (Bel)3-1

