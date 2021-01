“Verplicht mondmaskers ook op de lagere school, zeker in het vijfde en het zesde leerjaar.” Nu de extra besmettelijke Britse coronavariant ook in ons land dreigt te gaan circuleren, pleit de socialistische vakbond voor deze drastische maatregel. “Toch beter dát dan binnenkort weer scholen te moeten sluiten?”, luidt het zaterdag in Het Laatste Nieuws.