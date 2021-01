Everton is 2021 niet op de beste manier begonnen. De Toffees gingen in eigen huis de boot in tegen West Ham United na een late goal van Tomas Soucek: het werd 0-1 in Goodison Park. Everton doet zo een slechte zaak bovenin het klassement. Het laat de tweede plek liggen en blijft vier punten achter aartsrivaal en leider Liverpool staan.