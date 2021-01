Model Chrissy Teigen openhartig over beslissing om geen alcohol meer te drinken

In een van haar laatste Instagram-posts beval het model en de kookboekauteur het zelfhulpboek van Holly Whitaker aan, “Stop als een vrouw: de radicale keuze om niet te drinken in een cultuur die geobsedeerd is door alcohol”, en vertelde ze haar eerdere drinkgewoonten.

“Een maand geleden, op mijn verjaardag, kreeg ik dit boek van mijn dokter en vriend”, schreef Teigen een foto van het boek op haar Instagram-verhaal. “Ik had er genoeg van om me te schamen voor mijn gedrag, me overdag moe te voelen door het drinken en me rotslecht te voelen om 6 uur ’s avonds en dan niet eens in slaap te kunnen vallen ’s avonds. Sindsdien ben ik nuchter. Ook zal zie je zelfs het niet meteen doen of heb je er gewoon geen zin in, is het nog steeds een super goed boek”, aldus Teigen.

Eerder deze maand gaf Chrissy al in een video waarin ze te zien was met glitter make-up dat ze gestopt was met drinken.

(lto)