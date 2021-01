Verrassing in ‘Château Planckaert’: Francesco stiekem getrouwd met Magali

“Hoe lang zijn wij nu al samen? Achttien jaar? Of twintig? Ik weet het zelf al niet meer.” Het begon vrijdagavond als een doordeweekse scène in de speciale nieuwjaarsaflevering van Château Planckaert. Francesco en Magali aan het ontbijt met hun oudste zoon Devon. Koffie, pistolets en gebak op tafel. En dan plots een onverwachte wending. “We zullen maar ne keer trouwen, zeker?”

(lees verder onder de foto)

Aan de ontbijttafel maakten Francesco en Magali terloops hun geheime trouwplannen bekend. — © VRT

Nadat ze zestien jaar geleden elkaar al symbolisch hun jawoord gaven, besloten Francesco en Magali hun huwelijk nu ook officieel te maken. In het gemeentehuis van het Waalse dorp Lésterny schoven ze aan bij de burgemeester, die het koppel in het echt verbond. Zonder getuigen, zonder medeweten van de rest van de familie. Zelfs hun kinderen Devon, Noa en Yukka moesten buiten wachten in de wagen.

Pas na de plechtigheid verzamelde Francesco de familie – elk in hun bubbel – om het grote nieuws bekend te maken. Pater familias Eddy dacht eerst dat er een nieuw kleinkind op komst was, maar reageerde dolgelukkig. Net als de rest van het gezin, al vond Francesco’s zus Stephanie het jammer dat ze er niet bij kon zijn.

(lees verder onder de foto)

Francesco en Magali waren al symbolisch getrouwd. Nu is het ook officieel. — © VRT

“We wilden het geheimhouden, om er niet te veel heisa rond te maken”, aldus Magali. “We konden ook niemand uitnodigen: tijdens een trouw mag er nog steeds maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn, en we wilden geen selectie maken. Dus houden we het grote feest voor in Frankrijk, wanneer het kasteel klaar is.”

Voorlopig liggen de renovatiewerken aan Château Planckaert nog even stil door corona. Wel reist de familie Planckaert ook in 2021 geregeld naar Frankrijk om verder te bouwen. Het resultaat krijgen we in het najaar te zien in het tweede seizoen van de razend populaire docusoap van Eén.

Francesco en zijn gezin maakten het blijde nieuws bekend aan de rest van de familie met een liedje. — © VRT

Eddy Planckaert maakte zich eerst warm voor de komst van een nieuw kleinkind, maar was net zo blij met het huwelijk van zijn oudste zoon. — © VRT

© VRT

© VRT

© VRT

(dvg)