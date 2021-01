Zelfs een professor biostatistiek raakt wel eens de tel kwijt. Hoeveel interviews hij heeft gegeven sinds de start van de corona-epidemie? “Ik schat drie à vier per dag. Een duizendtal in totaal?” Daar kan er nog eentje bij. Dit keer niet om de cijfers te analyseren, maar voor een persoonlijke terugblik. Vandaag in de reeks Figuren van 2020: Geert Molenberghs.