Sinds 2007 stak het programma in de koelkast, maar maandag brengt VIER ‘Big Brother’ terug op het Vlaamse scherm. Onbekende kandidaten die zich laten opsluiten in een huis vol camera’s: in zijn beginjaren was het grensverleggende en veelbesproken tv. Van de zes Vlaamse seizoenen werden er vier gewonnen door een Limburger.