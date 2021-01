Trekt overbodige Krmencik naar PAOK?

Nu de komst van Bas Dost officieel is, lijkt er voor Michael Krmencik geen plaats meer te zijn bij Club Brugge. Er heeft zich wel al een mogelijke oplossing aangediend. Club Brugge onderhandelt met PAOK Saloniki, de nummer drie in de Griekse Super League, over een uitleenbeurt. De Tsjechische spits speelt sinds eind januari 2020 voor Club. Hij kwam dit seizoen al 12 keer in actie (9 keer in de Jupiler Pro League, 3 keer in de Champions League) en scoorde daarin 3 doelpunten.