2020 was een donker jaar. Maar veel mensen deden ook bijzondere dingen voor hun dierbaren. Het Belang van Limburg vroeg aan lezers wie hun Held van 2020 was. Tien van hen laten we aan het woord in deze reeks. Vandaag: Maaike Maris. Ze hielp haar jeugdliefde Roger bij het verlies van zijn echtgenote.