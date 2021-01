Het WK darts is zijn topfavoriet in de kwartfinales kwijtgespeeld. Michael van Gerwen, de drievoudig wereldkampioen en nummer één van de wereld, werd in de kwartfinales genadeloos uit het toernooi geknikkerd door Dave Chisnall. Van enige spanning was zelfs amper sprake: Chizzy, die in de vorige ronde ook Dimitri van den Bergh versloeg, won afgetekend met 5-0 van een bleke Van Gerwen.