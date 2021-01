Professor Herman Goossens twijfelt er niet aan dat de nieuwe, Britse coronavariant ook al onder ons is: “We moeten kinderen veel meer testen, ook jonge kinderen onder 12 jaar.” — © RR

LONDEN/ANTWERPEN

Studies tonen aan dat de Britse coronavariant ook makkelijker rondgaat bij jonge kinderen. Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) is ongerust, maar wil toch de scholen openhouden: “Dat is té belangrijk voor het welzijn van de kinderen en voor onze economie. Wel zullen we op grote schaal leerlingen en leerkrachten moeten testen.”