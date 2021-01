Maaltijdbezorger ontsnapt aan veel erger wanneer vuurwerkbom naast hem ontploft

Een maaltijdbezorger is op oudejaarsavond is met het nodige geluk door het oog van de naald gekropen.

Tijdens een rit in het Nederlandse Den Bosch passeerde de man met zijn scooter een vuurwerkbom die net op dat ogenblik ontplofte. De man raakte als bij wonder niet gewond, de lokale politie onderzoekt nog of de dader kan vervolgd worden.

Het was niet de enige plek in Nederland waar er onrust werd gestookt. In het hele land waren er interventies van de politie vanwege vuurwerkoverlast. Er werden ook brandjes gesticht en brandbommen op straat gegooid.

