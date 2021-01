SINT-TRUIDEN

Kimberley Vandermeulen haar paarden zijn in de eerste nacht van 2021 op hol geslagen. De dieren liepen dwars door de omheining nadat een buurman vlakbij hun weide het vuurwerkverbod negeerde. “Het is toch maar één keer per jaar”, reageerde de man toen enkele kwade buren de resterende vuurpijlen op zijn erf gingen weghalen.