Ziekenhuis Maas en Kempen wordt een campus van het ZOL. De gevel is al aangepast. — © Dick Demey

Maaseik/Genk

De naam op de gevel was al enkele dagen aangepast, maar sinds 1 januari is het ook officieel: Ziekenhuis Maas en Kempen wordt een campus van Ziekenhuis Oost-Limburg. “Maar het basisaanbod blijft behouden in Maaseik.”