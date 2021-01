Pool Dawid Kubacki wint op nieuwjaarsdag tweede manche van Vierschansentournee in Garmisch-Partenkirchen

De Pool Dawid Kubacki heeft vrijdag op nieuwjaarsdag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de tweede manche van de 69e editie van de Vierschansentournee op zijn naam geschreven.

De 30-jarige Kubacki, die zich vorige editie tot eindwinnaar kroonde, sprong op de Grote Olympiaschans naar een recordafstand van 144 meter bij zijn tweede poging. Bij zijn eerste sprong kwam de Pool aan 139 meter. Met een totaal van 282.1 punten haalde Kubacki het voor de Noor Halvor Egner Granerud met 274.9 punten (137m en 136m) en de Pool Piotr Zyla met 260.4 punten (129.5m en 137m).

De Duitser Karl Geiger won afgelopen dinsdag in zijn geboortestad Oberstdorf de openingsmanche van de 69e editie van de Vierschansentournee. De komende dagen staan nog de manches in Innsbruck (zondag) en Bischofshofen (woensdag) op het programma in Oostenrijk.

Granerud komt na twee van de vier manches in de algemene stand aan kop met 555 punten. Geiger, in Garmisch-Partenkirchen vijfde, volgt als tweede. De Poolse tweevoudige eindwinnaar Kamil Stoch, die vrijdag met de vierde stek vrede moest nemen, staat derde. Kubacki is voorlopig vierde.