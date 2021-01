Vanaf maandag is het politiewijkkantoor Heers weer open voor het publiek. — © rr

Om alles zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen, moet je vooraf een afspraak maken. Dit kan online of telefonisch (011/49.44.00). Het wijkkantoor in Heers is op maandag open van 16 tot 19 uur en op woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.