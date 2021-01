Vanaf zaterdag vervroegde avondklok in vijftien Franse departementen

Vanaf zaterdag zal in vijftien Franse departementen de avondklok reeds om 18.00 in plaats van 20.00 uur ingaan, om de coronapandemie te bestrijden. Dit heeft regeringswoordvoerder Gabriel Attal vrijdag op televisiezender TF1 bekendgemaakt.

Het gaat om les Hautes-Alpes, de Alpes-Maritimes, de Ardennen, de Doubs, de Jura, de Marne, de Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, de Haute-Saône, de Vogezen, het territorium Belfort, Moezel, Nièvre en Saône-et-Loire.

“Grote tolerantie”

Omdat dit weekeinde een terugkeer uit vakantie plaatsvindt en omdat het om de eerste dagen gaat, zal er “een zeer grote tolerantie” zijn, zei Attal. Hij waarschuwde niettemin dat de maatregel in de betrokken departementen uniform geldt, dus zowel in de steden als landelijk.

Wie de woonst met een valabele reden wil verlaten moet net als bij de avondklok van 20.00 uur het attest kunnen voorleggen dat in Frankrijk reeds in zwang is.

“Het virus blijft rondwaren in Frankrijk (...), met verschillen tussen de gebieden”, legde Attal de keuze van de departementen uit. Vijf andere die naar verwachting ook op de lijst zouden staan, doen dat niet.

De regeringswoordvoerder voegde eraan toe dat die lijst volgende week opnieuw wordt bekeken. Attal zei ook dat culturele instellingen zoals theaters en filmzalen niet op 7 januari zullen kunnen heropenen.

