Met de start van het nieuwe jaar wou de STVV CEO, Takayuki Tateishi, zijn supporters toespreken. Hij stond er op dit in het Nederlands te doen. Met zijn dappere poging tot onze moeilijke taal brengt hij de boodschap toch duidelijk over: “Op dit moment staan we jammer genoeg niet waar we willen. Ik wil mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden en mijn dank betuigen aan alle fans en supporters.”