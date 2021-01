Dilsen-Stokkem

Bij snelheidscontroles op Langs De Graaf in Stokkem reed bij snelheidscontroles zondag ruim een op drie bestuurders sneller dan de toegelaten 50 km/uur. De hoogst gemeten snelheid was 80 km/uur. Op de Rijksweg was een dag eerder bij een flitscontrole een piek van 113 km/uur gemeten. Daar passeerden 408 voertuigen de camera. Een op vier reed sneller dan toegelaten. mm