Alerte viervoeter verricht heldendaad en redt blinde pitbull uit zwembad

Een alerte hond genaamd Caipirinha heeft een hartverwarmende daad verricht in Argentinië. De viervoeter schoot meteen in actie nadat haar beste vriendje, de blinde pitbull Luna, in een zwembad viel. De hond begeleidde Luna richting de rand van het zwembad en kon haar na enkele pogingen uit het water trekken.

Baasje Julieta Firpo plaatste de bewakingsbeelden van het incident vorige maand op Facebook. Luna wist duidelijk niet in welke richting ze moest zwemmen toen ze in het water belandde. Gelukkig was Caipirinha erg waakzaam. Al na een handvol seconden trachtte ze om de halsband van de pitbull te grijpen, maar dat had aanvankelijk weinig succes.

Pas toen de viervoeter Luna richting de andere kant van het zwembad begeleidde, was de redding een feit. Een tweede poging bleek wel voldoende om Luna op het droge te krijgen. “De twee zijn onafscheidelijk”, schreef Firpo bij de beelden. “Ze is een heldin.”

