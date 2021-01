Nu 2020 helemaal achter ons ligt, kan het KMI met zekerheid zeggen dat het het warmste jaar ooit was. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 12,2 graden Celsius en dat was sinds het begin van de metingen in 1833 nooit hoger. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut in zijn klimatologisch jaaroverzicht.