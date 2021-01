In dit appartementsgebouw in Oordegem werd vrijdagochtend een vrouw dood aangetroffen. — © rdl

In een appartement in het Oost-Vlaamse Oordegem, een deelgemeente van Lede, is vrijdagochtend een 59-jarige vrouw dood aangetroffen. Het is niet duidelijk of het gaat om een verdacht overlijden, de politie onderzoekt de zaak.