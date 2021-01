Ook Orlando Magic is niet langer ongeslagen in de NBA

Orlando had zijn eerste vier duels gewonnen en kon als enige ploeg nog een perfect rapport voorleggen. Maar tegen de Sixers bleken de mannen van coach Clifford niet opgewassen. Bij de bezoekers rondden drie spelers de kaap van twintig punten (Joel Embiid, Seth Curry en Tobias Harris), iets waar thuisspeler Nikola Vucevic (19 ptn, 10 rbs) net niet in slaagde.

Philadelphia en Orlando delen met Indiana de leiding in de Eastern Conference met vier zeges uit vijf matchen. De Pacers wonnen onder aanvoering van de Litouwer Domantas Sabonis met 119-99 van Cleveland.

In de Western Conference boekte Houston na twee nederlagen een eerste seizoenszege. De Rockets zetten Sacramento opzij met 122-119. James Harden leidde zijn team met 33 punten naar de overwinning. John Wall was met 22 punten (plus negen assists) ook erg belangrijk voor de Texanen. Voor Wall, die veel blessureleed kende, was het zijn eerste match sinds eind 2018.

Uitslagen

Indiana - Cleveland 119-99

Washington - Chicago 130-133

Orlando - Philadelphia 92-116

Houston - Sacramento 122-119

Toronto - New York 100-83

Oklahoma City - New Orleans 80-113

Utah - Phoenix 95-106

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage)

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 4 1 .800

2. Indiana 4 1 .800

3. Orlando 4 1 .800

4. Atlanta 3 1 .750

5. Brooklyn 3 2 .600

6. Cleveland 3 2 .600

7. Boston 3 2 .600

8. Charlotte 2 2 .500

9. Miami 2 2 .500

10. New York 2 3 .400

11. Chicago 2 3 .400

12. Milwaukee 2 3 .400

13. Toronto 1 3 .250

14. Detroit 0 4 .000

15. Washington 0 5 .000

WESTERN CONFERENCE

1. LA Clippers 4 1 .800

2. Phoenix 4 1 .800

3. New Orleans 3 2 .600

4. Sacramento 3 2 .600

5. LA Lakers 3 2 .600

6. Minnesota 2 2 .500

7. Utah 2 2 .500

8. Golden State 2 2 .500

9. Portland 2 2 .500

10. San Antonio 2 2 .500

11. Houston 1 2 .333

12. Dallas 1 3 .250

13. Denver 1 3 .250

14. Oklahoma City 1 3 .250

15. Memphis 1 3 .250

Programma van vrijdag

Charlotte - Memphis

Detroit - Boston

Dallas - Miami

Brooklyn - Atlanta

Milwaukee - Chicago

Minnesota - Washington

San Antonio - LA Lakers

Denver - Phoenix

Utah - LA Clippers

Golden State - Portland