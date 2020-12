HEERS

In het Heerse Horpmaal is op oudejaarsavond de elektriciteit uitgevallen in de - what’s in a name - Donkerstraat. En dat al voor de achtste keer in twee maanden tijd, tot grote frustratie van burgemeester Kristof Pirard. “Dat de stroom eens uitvalt, dat snap ik”, zegt hij. “Maar niet dat het om de haverklap gebeurt.” Volgens Fluvius gaat het om een breuk in een kabel.