Chelsea de meest spilzuchtige, Benfica de beste zakenmannen van het voorbije decennium

Let’s talk money! Het voorbije decennium stond bol van transferrecords en lucreatieve deals. Met 2021 voor de deur, is het dus een ideaal moment om er eens enkele interessante statistiekjes bij te halen. Zo was Pep Guardiola volgens het gerenommeerde Transfermarkt.de de trainer die in de afgelopen tien jaar het meest geld uitgaf en was Anderlecht de beste Belgische leerling van de klas.

Guardiola biggest spender

Pep Guardiola wordt, terecht, geroemd voor zijn kwaliteiten als trainer. Zijn palmares spreekt voor zich. Toch kan er ook een bedenking gemaakt worden bij zijn straffe verdiensten. De Spanjaard was immers de trainer die in het afgelopen decennium het meest geld uitgaf aan versterkingen. Bij zijn drie clubs Bayern München, Barcelona en Manchester City spendeerde hij volgens Transfermarkt.de maar liefst 1,26 miljard euro aan spelers. Het overgrote deel van dat bedrag, zo’n 924 miljoen, besteedde hij als trainer van Manchester City.

Sportief zijn Mourinho en Guardiola rivalen, maar ook wat het uitgeven van geld betreft, zijn de twee elkaar waard. — © EPA-EFE

De tweede naam in het lijstje van meest spilzuchtige trainer is die van zijn eeuwige rivaal José Mourinho. In diezelfde periode spendeerde de Portugees zo’n 10 miljoen euro minder, nog steeds goed voor 1,16 miljard euro. Caro Ancelotti vervolledigt met 1,04 miljard euro de top drie. Op plaats 122 staat zowaar Cercle Brugge-trainer Paul Clement. Die trok als trainer van onder meer Swansea City en Derby County voor 115 miljoen euro aan spelers aan.

Ook Chelsea betaalt zich Blue

Als je de uitgaven van Pep Guardiola ziet, mag het geen verrassing heten dat Manchester City het lijstje van uitgaven per club aanvoert. Met een totaal van 1,71 miljard aan betaalde transfergelden hebben de Qatarese eigenaars zeker hun duit in het zakje gedaan. Vooral de laatste jaren wordt er in Londen opnieuw met veel geld over de Bridge gekomen. Zo werden de afgelopen drie seizoen onder meer Kepa (80), Havertz (80), Pulisic (66) en Jorginho (57) voor vele miljoenen naar Stamford Bridge gehaald.

In deze lijst staat FC Barcelona op nummer drie. Wat daar vooral opvalt is dat de Bluegrana veel geld uitgeeft, maar dat die toptransfers (te) weinig renderen. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. Alle drie werden ze voor meer dan 100 miljoen euro naar Catalonië gehaald, maar echt veel lieten ze nog niet zien. Zo speelde Dembélé op drieëneenhalf seizoen slechts 87 wedstrijden bij Barça en was Coutinho vooral op uitleenbasis bij Bayern - waarmee hij vorig seizoen de Champions League won en nota bene Barcelona uitschakelde - succesvol.

80 miljoen betaalde Chelsea voor Kepa, al is die ondertussen zijn basisplaats al kwijt aan Mendy. — © REUTERS

Benfica rekent zich rijk

Wat transferinkomsten betreft, spant het Portugese Benfica de kroon. De ex-club van Michel Preud’homme en Axel Witsel mocht de afgelopen jaren maar liefst 1,1 miljard euro op zijn rekening bijschrijven. Als je weet dat de club uit Lissabon in diezelfde periode ‘slechts’ 477 miljoen euro uitgaf, kan je concluderen dat de Portugese recordkampioen goed gehandeld heeft. De transfer van Joao Felix bracht met zijn transfer naar Atlético Madrid - goed voor 127 miljoen euro - het meeste geld in het laatje.

Qua transferwinsten deed ook Ajax goede zaken. Van alle clubs ter wereld maakte de Amsterdamse trots de derde grootste winst, goed voor een transferwinst van iets meer dan 350 miljoen euro. Het moet naast Benfica ook nog die andere Portugese grootheid, FC Porto, voor laten gaan. Toch goed gewerkt van de Nederlanders. Vooral de transfers van Frenkie De Jong (naar Barcelona) en Matthijs De Ligt (Juventus) voor om en bij de 85 miljoen voor elk, spekte de kas zeer goed.

De Jong en De Ligt brachten hun ex-club Ajax samen meer dan 170 miljoen euro op. — © REUTERS

Hoe zit het in België?

Ook in België werden in het afgelopen decennium heel wat spelers verhandeld. En wat opvalt: ondanks de financiële moeilijkheden die het de laatste jaren kent, is Anderlecht wel de club die in die periode de grootste transferwinst boekte. Het gaf ook wel het meeste uit, zo’n 160 miljoen euro, maar maakte dat ruimschoots goed door voor net geen 300 miljoen euro aan spelers te verkopen. Daarmee troeft het ruimschoots eerste achtervolger Racing Genk af. De Limburgers klokken af op 234 miljoen euro aan transferinkomsten. Club Brugge hinkt nog wat verder achterop met 189 miljoen.

Volgens de website is Antwerp dan weer de slechtste leerling van de klas. Met een kleine 15 miljoen euro is het de ploeg in België die op de transfermarkt het grootste verlies leed. Het gaf ongeveer 16 miljoen euro uit, terwijl het zelf slechts 1,1 miljoen incasseerde. Ook bij Lommel kleurt het transfersaldo rood met een negatieve balans van 10 miljoen euro.