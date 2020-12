Hanne van K3 stapt stiekem in het huwelijksbootje: “Het allermooiste moment van 2020”

“Ik dacht oprecht dat een weergave van 2020 enkel uit foto’s van mezelf in de zetel zou bestaan, maar niets is minder waar!”, klinkt het opgetogen. “2020, je was geen lieverdje... maar na vijf drukke jaren was de rust die je meebracht stiekem welkom. Ik werd me weer bewust van de kleine dingen in het leven die zo ontzettend mooi en belangrijk zijn. En daar ben ik toch wel dankbaar voor. 2020 was een emotionele rollercoaster. Ik heb emoties leren kennen die ik nooit eerder had gevoeld, ben meter geworden van lieve Louise, we draaiden een film, ons album werd een succes,... En dan was er nog 1 ding. Het allermooiste moment van 2020. Eentje waar mijn hart nog elke dag een sprongetje door maakt...”

De bijhorende foto maakt duidelijk waar Verbruggen op doelt: ze is dit jaar blijkbaar in het diepste geheim getrouwd met haar vriend Jorn. Het is niet duidelijk wanneer het koppel effectief in het huwelijksbootje stapte: ze waren al twee jaar verloofd, maar de plannen voor het huwelijk leken door corona even op de lange baan geschoven. Niet dus...