‘Bohemian Rhapsody’, ‘Viva La Vida’ en ‘Black’ verkozen tot beste nummers aller tijden

‘Bohemian Rhapsody’ van Queen staat voor de tiende keer op de eerste plaats in de 1000 Klassiekers van Radio 2.

John Lennon springt naar de tweede plaats met ‘Imagine’ en ook Barry White is de top 3 binnengedoken met ‘You’re The First, The Last, My Everything’. Willy Sommers mist voor het tweede jaar op rij dan weer nipt het podium. Hij strandt op de 4e plaats met ‘Laat de zon in je hart’.

Bronsgroen in de top tien

Bij Qmusic waren Freddy en de zijnen nét iets minder populair: ‘Bohemian Rhapsody’ moest er de duimen leggen voor ‘Viva La Vida’ van Coldplay. ‘Wake me up’ van Avicii stond op drie. Regi verdedigde de Limburgse eer met een erg verdienstelijke zesde plaats met ‘Kom wat dichterbij’.

Ook bij Studio Brussel stond ‘Bohemian Rhapsody’ in de top drie, maar ze moesten er wel tevreden zijn met brons. Op twee stond met ‘The Chain’ van Fleetwood Mac een nummer dat nooit eerder de top drie haalde. Het beste nummer aller tijden is volgens de Studio Brussel-luisteraar wel nog altijd ‘Black’ van Pearl Jam.