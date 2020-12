Sint-Truiden

Hij is 83 jaar, heeft geen vrouw en kinderen en woont anderhalf jaar in Triamant Haspengouw in Sint-Truiden. Maar vanaf 7 januari zal Roger Sterckendries verder door het leven gaan als de eerste Limburger die het coronavaccin kreeg. “Als 83-jarige heb ik niet veel meer te verliezen. Elke kans op een langer en gezond leven is welkom.”