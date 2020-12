Truitje De Ketelaere meest gegeerde tijdens kerstveiling, twee Genkies in top 10

De traditionele veiling van alle shirts uit de Jupiler Pro League en 1B Pro League en verschillende bijzondere specials ten voordele van Younited Belgium, sociale partner van de Pro League, zorgde alweer voor een bijzonder mooie eindbalans. “We zijn heel erg blij met dit eindejaarsgeschenk voor de voetballers van Younited Belgium. In een bijzonder moeilijk jaar toonde de voetbalfan zijn hart voor Younited Belgium.”, kijkt Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium, tevreden terug op de actie.

“Younited kan dankzij de solidariteit van onze fans en onze partners zijn werking nog verstevigen. Onze sport kan zo opnieuw een thuis vormen voor zij die het even moeilijker hebben. Dat is de mooiste conclusie die we kunnen maken op de laatste dag van dit vreemde jaar. Wij willen dan ook onze fans en alle clubs en partners en medewerkers van harte bedanken”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

In de top tien van meest gegeerde shirts is Club Brugge met vijf stuks het best vertegenwoordigd. Met Yentl Van Genechten van Lierse Kempenzonen staat ook één speler die uitkomt in 1B in de top tien.

Top 10 meest gegeerde shirts

Charles De Ketelaere (Club Brugge) € 4.100,00

Noa Lang (Club Brugge) € 1.650,00

Ritchie De Laet (Royal Antwerp FC) € 1.650,00

Paul Onuachu (KRC Genk) € 1.600,00

Hans Vanaken (Club Brugge) € 1.400,00

Krepin Diatta (Club Brugge) € 1.315,00

Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp FC) € 1.300,00

Ruud Vormer (Club Brugge) €1.252,00

Yentl Van Genechten (Lierse Kempenzonen) € 1.250,00

Bryan Heynen (KRC Genk) € 1.025,00