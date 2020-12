Klokslag 2020: allemaal samen en toch apart klinken op het nieuwe jaar

“Laten we vanavond, op de laatste avond van het jaar, klokslag 20.20 uur met z’n allen apart afscheid nemen van wat was, het glas heffen op de volgehouden inspanningen en het nieuwe jaar omarmen”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Zo zijn we in deze donkere dagen toch met elkaar verbonden en beleven we toch een moment samen. Vanaf morgen worden we dan wakker in een nieuw jaar. Een jaar waarin nabijheid hopelijk weer ruimte krijgt en waarin we opnieuw grenzeloos mogen dromen. Een jaar waarin leven weer samenleven wordt en onze glimlach weer mag spreken.”

FrMi