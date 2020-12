Parkwachter gebruikt stroomstootwapen tegen man omdat hij van het pad afweek 

Een parkwachter heeft een stroomstootwapen gebruikt tegen een Native American omdat hij afweek van de paden. Hij wandelde samen met zijn zus en hond in een nationaal park in New Mexico. De man, Darrell House, is Navajo en Oneida en zegt dat hij vaker in dat park rondloopt om te mediteren of te bidden ter ere van het land van zijn voorouders.

Hij zegt dat hij het pad verliet omdat er een grote groep wandelaars aankwam en hij de social distancingmaatregelen wou respecteren. Dat wordt opgemerkt door een parkwachter, die hem waarschuwt. De parkwachter vraagt ook meermaals om zich te identificeren, maar dat weigert House. De parkwachter waarschuwt House dat hij zal worden opgepakt als hij blijft weigeren om zich te identificeren. “Ik zag geen enkele reden om mij te identificeren”, zegt House. “Niemand moet weten waarom ik hier kom bidden. Ik heb geen toestemming nodig en ik denk niet dat hij dat erg fijn vond.”

Drie boetes

De gemoederen raken verhit en de parkwachter grijpt naar de grove middelen. Hij gebruikt meermaals zijn stroomstootwapen tegen House. De zus van House filmt het gebeuren, terwijl ze meermaals vraagt aan de parkwachter om op te houden. House zegt dat hij geen identiteitskaart op zak heeft. De parkwachter probeert meermaals om House handboeien om te doen, maar ook dat weigert House. De parkwachter roept een collega op, waarna House in de boeien wordt geslagen.

The National Park Service, die instaat voor het onderhoud van alle parken, onderzoekt het voorval. De organisatie verklaart dat zowel House als zijn zus eerst een valse naam opgaf. House kreeg drie boetes: eentje voor het betreden van beschermd gebied, eentje voor valse informatie geven en eentje voor opstandig gedrag.

Het voorval doet de discussie over Native Americans en hun land oplaaien in de Verenigde Staten. De oorspronkelijke bewoners van het land ijveren al jaren voor een eerlijke behandeling, meer rechten en teruggave en bescherming van hun heilige gronden.

