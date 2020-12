Bocholt

Aan de Finse piste in Bocholt, die rond de oude kanaalarm langs de N76 ligt, staat sinds donderdagmorgen een mysterieuze monoliet. De laatste weken duiken er op de meest vreemde plekken in de eigenaardige monolieten op om daarna al even plots te verdwijnen. Wie achter deze stunt zit, is niet duidelijk.