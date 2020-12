Politie doekt grote technorave op: “Het is verboden, maar wij dachten: toch een feestje”

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de Nederlandse politie een grote, illegale rave stilgelegd in Hoofddorp, een gemeente vlak bij Amsterdam. Meer dan honderd jongeren uit het hele land waren er aanwezig en kregen een boete.

Voor de rave moest er toegangsgeld betaald worden en aanwezigen moesten ook hun naam op een lijst noteren. Tickets waren op voorhand te koop, het evenement was volgens de organisator binnen twee minuten uitverkocht. De locatie bleef geheim, waardoor de politie niet precies wist waar het feest plaatsvond. Uiteindelijk kregen ze een melding van een bezorgde buur die “een grote groep mensen zich zag verplaatsen”.

Nederland is sinds 15 december in lockdown. De aanwezige feestvierders zien in hun “lockdownrave” geen graten: “We weten het wel dat het verboden is, maar we dachten van ‘lekker, toch een feestje’”.

(tact)