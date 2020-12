Aantal besmettingen daalt voor vierde dag op rij in Limburg

Tussen 21 en 27 december testten in onze provincie 1.001 mensen positief op het coronavirus. Dat is 16 procent minder dan een week eerder. Zo daalt het aantal besmettingen al voor de vierde dag op rij.

In de Limburgse ziekenhuizen is er van die daling echter nog niet veel merkbaar. Er liggen momenteel 136 coronapatiënten, van wie 24 op intensieve zorgen. Dat is vrij constant in vergelijking met de vorige dagen.

In diezelfde week werden 16.251 Limburgers getest. Dat is het laagste aantal in meer dan een maand. Het aandeel dat positief testte, blijft al een tijdje constant tussen 6 en 7 procent.

Het aantal besmettingen daalt nu in alle provincies, gemiddeld rond de 30 procent. De daling van 16 procent in Limburg is zelfs de laagste van heel het land. Maar dat is niet eigenaardig, aangezien Limburg in de tweede golf ook geen heel hoge pieken bereikt heeft. “Wanneer je de Mount Everest beklommen hebt, kan je ook langer naar beneden stappen dan dat je van een heuvel komt”, zei biostatisticus Geert Molenberghs daar eerder al over.