GO! Kubik zorgt voor warmte en positiviteit

Om dit triestig en moeilijk jaar toch in schoonheid af te sluiten, hebben de leerlingen van de tweede graad van de basisschool GO! Kubik Maasmechelen tijdens de 'Warmste Week' zich van hun meest zorgzame en sociale kant laten zien.

Binnen hun jaarthema ‘positiviteit’ zochten ze naar mooie initiatieven om mensen op te vrolijken en hen een hart onder de riem te steken. Het afgelopen jaar leerden ze al dat de kleinste dingen voor velen iets groots kunnen betekenen! Deze toppertjes van de tweede graad deden knap hun best om mooie kaartjes te ontwerpen. Zo kreeg de politie, het ziekenhuispersoneel van het ZOL en Virga Jesse leuke post in de bus. Op die manier konden de leerlingen hen toch bedanken voor hun buitengewone inzet tijdens de coronaperiode. Het was mooi om te zien hoe enthousiast de leerlingen op een creatieve manier aan de slag gingen om vervolgens het hart van velen te verwarmen met dit kleine gebaar. Een lichtpuntje in deze donkere dagen.